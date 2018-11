Nem négyévente lenne a foci-vb egy terv szerint

Úgy tűnik, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) ismét elővehet egy 1999-es tervezetet, amely kiötlői azt szerették volna elérni, hogy ne négyévente, hanem minden második évben rendezzék a labdarúgó-világbajnokságot. Akkor Sepp Blatter alatt az ötlet nem ment át a rostán, de most a dél-amerikai szövetség, a CONMEBOL elnöke, Alejandro Domínguez újra elővette a fiókból.

2026-tól már nem 32, hanem 48 csapat kvalivikálhat a tornára, és a sűrűbben rendezett tornával papíron épp azt szeretnék elérni, hogy a játékos többször meg tudják mutatni magukat ország-világ előtt.

Miért is ne? Mindig is akartunk egy globális Nemzetek Ligáját, és mindig is támogattuk azt az ötletet, hogy minél több világbajnokságot rendezzenek. Így ahelyett, hogy megvalósítanánk a Nemzetek Ligáját, lehetne egy vb. Ha maradunk a jelenlegi rendszernél, akkor csak kevés játékos szerepelhet kettőnél több tornán a pályafutása során. Mi ezt egy lehetőségnek gondoljuk. A FIFA-nak most el kell döntenie, hogy ezt támogatják, vagy a Nemzetek Ligája kiterjesztett változatát