A 116 éve nem látott rajt állandó megbízást ért a Real Madridnál

Julen Lopetegui kirúgása után Santiago Solari lett a Real Madrid ideiglenesen megbízott vezetőedzője, de annyira jó munkát végzett az argentin, hogy véglegesítették a kispadon.

Kirúgták Julen Lopeteguit Sokat várt vele a Real Madrid, de csak megszületett a bejelentés, amire mindenki várt.

Solari eddig százszázalékos a Real kispadján, mind a négy mérkőzését megnyerte, 15 rúgott és egy kapott góllal. Az “áldozatok” között szerepel a harmadosztályú UD Melilla, a cseh Viktoria Plzen és a La Ligás Valladolid és Celta Vigo.

Az eredménysor a Marca cikke szerint 116 éve a legjobb rajt a csapat történelmében.

A spanyol sajtó egyöntetűen arról számol be, hogy Solari marad a fővárosban végleg, annak ellenére is, hogy számtalan más ajánlata is van. Megkönnyíthette az argentin szakember döntését azonban, hogy már a Celta Vigo elleni mérkőzés előtt eldőlt, hogy őt akarja a Real, már az új szerződési ajánlatot is megkapta, hétfőtől pedig végleges státuszban tarthat már edzést a csapatnak.

Nyitókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images