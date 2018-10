Kirúgták Julen Lopeteguit

A Realnál állítólag már eldöntötték, hogy kirúgják Lopeteguit, és az utódja is megvan

Ahogyan arra számítani lehetetett, a katasztrofális Barcelona elleni 5-1-s vereséget követően menesztették a Real Madrid vezetőedzői posztjáról Julen Lopeteguit.

Az FC Barcelona nagyon csúnyán átgázolt a Real Madridon A második játékrészben úgy tűnt, hogy meccs lesz belőle, aztán összeesett a madridi védelem.

A spanyol edző megtartotta még a hétfő esti edzést, amely végén elköszönhetett a csapattól és csak ezután fejezte be hivatalosan a munkát a blancóknál. A csapat irányítását ideiglenesen a másodedző, Santiago Solari veszi át, míg végleges megoldást nem talál Florentino Perez elnök. A szerdai, Melilla elleni Király Kupa-mérkőzésen már be is mutatkozhat a Real élén.

Spanyol sajtóértesülések szerint Antonio Conte jó eséllyel pályázik a feladatra, de szóba jöhet Roberto Martínez és José Mourinho is.

Nyitókép: MB Media/Getty Images