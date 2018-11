Az új edzőjével szárnyal tovább a Real Madrid

A Real Madrid 4-2-re győzött a Celta Vigo vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

Mióta a Real Madrid menesztette nyáron kinevezett vezetőedzőjét, Julen Lopeteguit, 100 százalékos a Bajnokok Ligája címvédője a spanyol bajnokságban, a kupában és a BL-ben is. Most a Celta Vigo ellen sem botlott Santiago Solari csapat, ami azt is jelentheti, hogy az argentin szakembert véglegesíthetik a pozíciójában.

Noha hátul még nem mindig áll össze, elől már mintha kreatívabbnak tűnne a Cristiano Ronaldo góljait eddig pótolni nem tudó Real. Ezzel a sikerrel Karim Benzemáék négy pontra csökkentették hátrányukat az éllovas Barcelonával szemben, és a hatodik helyről várja a folytatást.