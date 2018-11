Megnyílhat az út Dzsudzsák Balázs számára a válogatottba

Az M4 Sportnak adott interjújában Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya külön kitért Dzsudzsák Balázsra. Az olasz szakember irányítása alatt egyszer sem volt még kerettag a szélső, ám az edző szerint ez hamarosan megváltozhat.

“Mindig is nagyra értékeltem a technikai és taktikai tudását, valamint, azt az erőfeszítést, büszkeséget a címeres mezre, a csapatkapitányságra, ami az Európa-bajnokságig jellemezte. Eddig azért nem hívtam be, mert nem volt csapata, nem edzett és nem játszott. De onnantól, hogy edz, jól játszik, és tudom, hogy plusz munkát is végez,

nem látom az okát a mellőzésnek. Kedvelem a jó játékosokat és ha vannak vezérek a csapatban.

Nem félek valakitől, akinek jó hatása lehet a keretre, mert erős és jó személyisége van. Remélem, a jövőben csatlakozhat hozzánk, és úgy fog erősíteni minket, ahogy azt gondoljuk.”

– mondta a 96-szoros magyar válogatott labdarúgóról a szövetségi kapitány.

Dzsudzsák Balázs utoljára George Leekens irányítása alatt, a Fehéroroszország elleni felkészülési mérkőzésen lépett pályára a válogatottban. A 31 éves szélső három gólt lőtt hét mérkőzésen az al-Ittihad Kalba játékosaként.

A válogatott legközelebb november 15-én Észtország ellen lép pályára a Nemzetek Ligája csoportkörében, majd három nappal később, Finnországot fogadja zárásként.

Nyitókép: mlsz.hu