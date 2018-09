Lehet másképp tenni a válogatottságért, mint ahogy azt Dzsudzsák Balázs gondolja

A hír, miszerint Dzsudzsák Balázs nem jött haza, de Hollandiába sem ment, hanem maradt az arab világban, közelebbről az UAE League-ben – a feljutó al-Ittihad Kalba csapata szerződtette –, eléggé megosztotta olvasóinkat. A kisebbség megértő, a többség leírta. Utóbbiak úgy vélik, a pénzt választotta az utolsó esély helyett, amely visszavezethette volna az európai futballszíntérre. Közleménye szerint azért fogadta el az arab ajánlatot, mert számára a válogatott az „első számú klubcsapat”.

Bogdán Ádám és Megyeri Balázs példája azt mutatja, lehet erről másképp is gondolkodni. Mindkét kapus volt fent, az európai csúcsfutballban, vagy annak közvetlen közelében, de aztán ilyen-olyan okok miatt nehéz évek következtek számukra. Nagy álmokat kergettek, de nem minden sikerült úgy, ahogyan eltervezték. Bár itthonról is hívták őket, mégis úgy döntöttek, kell nekik a külföldi versenyhelyzet a fejlődéshez. Az újbóli előrelépés reményében visszaléptek és most mindketten szárnyalnak.

Megyeri Balázs: fent is volt, lent is volt, most középen van, de véd

Balázst többen keresték itthonról is, anyagilag is megérte volna neki hazatérni. Ezzel együtt ez sosem volt opció a fejében, és úgy döntött, hogy mindenképp külföldön akarja bebizonyítani önmagának, hogy megállja a helyét

– magyarázza a játékos ügynöke, Hrutka János, amikor arról kérdezem, mi motivál egy játékost abban, hogy a hazatérés helyett inkább megküzdjön a helyéért egy külföldi bajnokságban.

Megyeri 2008-ban szerződött először külföldre, az angol másodosztályú Bristol City csapatához, ahol egy éven belül az ifiktől egészen a felnőtt csapat kispadjáig küzdötte fel magát. Később visszatért Magyarországra, de 2010-ben, alig 20 esztendősen a Ferencváros kapujából az Olympiakoszba igazolt – azóta folyamatosan külföldi, a magyarnál erősebb bajnokságban bizonyít.

Harmadik számú kapusként kezdte Görögországban, innen jutott el odáig, hogy Bajnokok Ligája-meccseken is az ő nevével kezdődjön az összeállítás.

Ő védte a pireusziak kapuját 2011 decemberében, az Arsenal elleni 3-1-es győzelem alkalmával. Csapattársai között ott volt a svéd Olof Mellberg, a belga – azóta vb-bronzérmes – Kevin Mirallas, vagy a jelenleg is PL-menő José Holevasz, miközben a kispadon az azóta már a Barcelonát irányító Ernesto Valverde ült.

Egy szezonnal később Leonardo Jardimmal (AS Monaco edzője jelenleg) dolgozott együtt, miközben a korábbi Manchester United-kapus, Roy Carroll ült mögötte a padon. Egy csapatban játszott Saviolával, Kosztasz Mitrogluval, a most már az olasz Serie A egyik legjobb bekkjének számító Manolasszal. Megtapasztalta, milyen berobbanni a legmagasabb szint előszobájába – az egykori Alavés- és Basel-kapus Franco Costanzót szorította ki az Olympiakosznál -, majd később azt is, hogyan lehet onnan pillanatok alatt visszaesni.

2013 nyarán az új edző, Michel – a korábbi Real Madrid-legenda – azzal kezdte regnálását, hogy a szintén spanyol Robertót tette meg első számú kapussá. Megyeri két évet ült a kispadon (2010 és 2013 között 52 meccset játszott az Olympiakoszban, 2013 és 2015 között összesen 20-at), majd úgy döntött, szerződése lejártával megpróbálja beteljesíteni régi álmát, Spanyolországba igazolt.

A madridi kiscsapat, a Getafe csapott le rá, de Vicente Guaíta mögött csak a kupában kapott lehetőséget, összesen 180 perc erejéig. Innen lépett vissza a Bundesliga 2-be, hogy folyamatosan védhessen, de hiába lett első szezonjában a liga legjobb kapusa (a Kicker osztályzatai alapján az összes játékos között pedig ötödik), hiába választották a második szezonja előtti nyáron csapatkapitánynak is, kilenc meccset és egy edzőváltást követően kikerült a pikszisből.

28 évesen dönthetett volna úgy, hogy elege van a kalandozásból és hazatér az NB I-be. Menedzsere állítja: anyagilag sokkal jobban járt volna itthon – ezen azért érdemes elmerengeni egy pillanatra –, ő mégis kitartott amellett, hogy külföldön akar bizonyítani.

Visszatért Görögországba – az athéni Atrómitosz, az előző szezon negyedik helyezettje szerződtette.

Balázst Görögországban ismerik, az Olympiakosznál töltött évei alatt letette a névjegyét, van respektje. Azonnal első számú kapusként gondoltak rá, ez volt a döntő az átigazolásnál

– meséli Hrutka. Való igaz, Megyeri az első négy fordulóban egyaránt védett, nem is rosszul: háromszor még gólt sem kapott, és mindössze egyszer kellett középkezdéshez előre dobnia a labdát. A csapata is remekül szerepel, egy döntetlennel és három győzelemmel jelenleg harmadik helyen áll a tabellán.

Bogdán Ádám jó helyen van Skóciában

Bogdán Ádám kálváriája ennél jóval ismertebb. 20 éves sem volt, amikor 2007-ben a Vasasból rögtön az angol élvonalba, a Bolton Wanderers csapatába szerződött. 2010-ig edzett és várt türelmesen mindaddig, amíg bemutatkozhatott a Premier League-ben. Kezdetben Jussi Jääskeläinennel küzdött az első számú kapus pozícióért több kevesebb sikerrel, de 2012 nyarától, amikor a csapat kiesett a másodosztályba és a finn inkább maradt a Premier League-ben (West Ham Unitedbe igazolt) egyértelműen a nevével kezdődött a kezdő névsora.

A 20-szoros magyar válogatott kapus 2015. janurájában olyan parádésan védett a Liverpool elleni FA-kupa mérkőzésen, hogy nyáron le is igazolta Mersey-party klub. Ám a Vörösöknél nem minden alakult tervei szerint: hiába indult remekül a kaland egy Carlisle elleni Ligakupa-meccsen a vezérletével megnyert büntetőpárbajjal, később bajnoki bemutatkozásán nagyot hibázott. Ezt követően Jürgen Klopp egyre inkább harmadik számú kapusként számolt vele, majd a Wiganhez került kölcsönbe. Itt hiába védett remekül, 2016 novemberében súlyos térdsérülést szenvedett – amiből csak nemrégiben sikerült felépülnie.

Nála is képben volt, hogy hazatér a rendszeres játéklehetőség érdekében, de a kapus úgy határozott: megpróbálja bebizonyítani, hogy még mindig van benne spiritusz egy komoly külföldi csapatban is. Télen kereste például a Celtic – ez akkor még rakoncátlankodó térde miatt nem jött össze – nyáron pedig már alá is írt Skóciába, a Hibernian csapatához. Liverpooli szerződése még egy évig él, a skótok kölcsönbe szerezték meg a magyar kapust.

Bogdán első, Hibs TV-nek adott interjújában azonnal jelezte, feltett szándéka, hogy újra válogatott legyen, hogy teljesítményével magára irányítsa Marco Rossi figyelmét. Nos, ez az elmúlt hetek alapján nem is lehet kérdéses: Bogdán összesen 10 meccsen védte csapata kapuját az Európa Liga selejtezőjében és a bajnokságban, teljesítményével pedig mindenki nagyon elégedett a Neil Lennon vezette csapatnál. Ne feledjük, a kapusnak elsősorban azt kellett bizonyítania, hogy súlyos sérülése és elhúzódó rehabilitációja után gyorsan fel tudja venni a fordulatszámot – ez pedig egyelőre maradéktalanul sikerült neki. A Hibernian ráadásul kifejezetten jól kezdte a szezon: Bogdán a hétvégén a Dundee FC ellen is lehúzta a rolót (3-0), győzelmével pedig a klub a második helyre zárkózott a bajnoki tabellán a Hearts mögött (a Rangers vasárnapi győzelmével előzött, így a Hibs most a harmadik helyen áll a skót pontvadászatban).

Bogdán korábban az Európa Liga selejtezőiben is remekelt, az Aszterasz Tripoli elleni idegenbeli meccsen például ilyen parádés védéssel juttatta tovább csapatát:



„Ádám világklasszis formában védett. A fejes utáni mutatványa egyenesen Gordon Banks legendás hárítását idézte. Fogalmam sincs, hogyan ért oda. Régóta csodálom a játékát. Korábban voltak zűrösebb periódusai, döccenői, de ma megint megmutatta, milyen képességekkel rendelkezik. Egy európai kupameccsen, idegenben, mindig fontos, hogy a kapusod rendben legyen, és nekünk most megvan ez a biztonságérzetünk” – nyilatkozta a mérkőzés után Neil Lennon az Edinburgh vezetőedzője.

A liverpooli szerződésem a szezon végén lejár, ezért, ha bármilyen pénzt szeretnének belőlem látni, akkor nekik is az a fontos, hogy védjek, és januárban esetleg eladjanak

– mesélte nem sokkal skóciai szerződésének aláírását követően Bogdán az Anfield Road blognak. Ebben a beszélgetésben az is elhangzott: januárban a klub és a játékos 10 napos szünetet adnak egymásnak, hogy mindkét fél eldönthesse, a körülmények aktuális állása szerint kinek, mi az érdeke ebben a viszonyban.

Egy biztos, egyelőre úgy tűnik, mindkét kapus remek döntést hozott azzal, hogy bízott magában, és a hazai bajnokság, vagy a mesés pénzzel kecsegtető arab, netán kínai bajnokság helyett ugyan – pénzügyi tekintetben mindenképp – visszább lépett, de mégis maradt Európában. Már csak az a kérdés, vajon Marco Rossi Dzsudzsák Balázshoz hasonlóan figyelemmel kíséri-e a két, kapusok között egyaránt remek korban lévő játék teljesítményét, és ha igen, lecseréli-e bármelyikükre az itthon védő válogatott kerettagokat.



Kiemelt kép: Illyés Tibor / MTI