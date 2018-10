Új klubja máris visszazavarná Kariust Liverpoolba

A 2018-as év nem lesz a kedvence Loris Kariusnak, akinek a Real Madrid-Liverpool BL-döntőn az is megismerte a nevét, aki korábban nem hallott róla. A Liverpool német kapusa a Real első és harmadik góljánál is óriásit hibázott, így gyakorlatilag elment rajta a BL-döntő, és ez még akkor is nagyon súlyos baki, ha utóbb kiderült, Sergio Ramos könyököse miatt agyrázkódása volt.

BL-döntő: agyrázkódása volt Ramos könyökösétől a liverpooli kapusnak A Bild szerint amerikai specialisták kimutatták, hogy sérülést okozott a Real Madrid csapatkapitány a később aztán két potyát is beszedő Kariusnak.

Kariusnak a nyári felkészülési időszakban is volt pár komoly hibája, és bár a liverpooli drukkerek szép gesztusként állva tapsolták, klubja végül lepasszolta a török Besiktashoz.

A Besiktasnál Karius eddig hét bajnokin és három EL-mecsen védett, ezeken a csapat 15 gólt kapott, és csak egyszer sikerült lenullázni az aktuális ellenfelet.

Természetesen nem lehet csak a kapus nyakába varrni, ha egy csapat nem tud meccseket lehozni kapott gól nélkül, de a Fotomac nevű török oldal azt írja, a Besiktasnál elégedetlenek Kariusszal, emiatt felbontanák a kétéves kölcsönszerződést és már a télen visszaküldenék a Liverpoolhoz.

A törökök állítólag Karius helyett inkább a Jürgen Klopp által mellőzött belga csatárt, Divock Origit szeretnék megszerezni, és ha a Liverpool nem veszi vissza Kariust, akkor is bejelentkeznek érte a télen. A Besiktas a török bajnokságban a negyedik helyen áll, az EL-ben pedig féltávnál csoportja utolsó helyén tanyázik 3 pontjával.