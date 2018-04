Nem bírt egymással az Inter és a Milan

Nem született gól a Milan–Inter derbin az olasz bajnokság 30. fordulójában. A mérkőzésen összesen 27 alkalommal lőttek kapura, de árulkodó adat, hogy ezekből mindössze öt találta el a kaput. Akadt azonban gól a Benevento mérkőzésén, méghozzá hazaiak! A sereghajtó már a 25. percben vezetést szerzett a Hellas Verona ellen, Gaetano Letizia tekert remekül a kapu bal oldalába.

Fordulás után fejjel, majd lábbal is közvetlen közelről lőtt gólt Cheick Diabate, így meglepetésre nagyon magabiztosan nyert a bajnokságban eddig csak szenvedő kis csapat.

A Sassuolo is hőstettet hajtott végre a Chievo vendégeként. Claud Adjapong ugyanis már a 29. percben piros lapot kapott, majd a hazaiak Emanuele Giaccherini révén megszerezték a vezetést is a 72. percben. A Sassuolo foggal-körömmel harcolt ezután és a 95. percben úgy szerzett gólt a csapat, hogy a hajrában Francesco Magnanelli is kiállíttatta már magát a vendégektől.

Nyerni tudott a Torino is, hazai pályán Andrea Belotti mesterhármasával és Iago Falque találatával négyet is rúgott a csapat. A Crotone Davide Faraoni góljával csak szépíteni tudott.

Eredmények – Serie A, 30. forduló Milan–Internazionale 0–0 Benevento–Hellas Verona 3–0 (1-0)

Gólszerző: Letizia 25., Diabaté 66., 84. Torino–Crotone 4–1 (3-0)

Gólszerző: Belotti 16., 36., 68., Falque 20., ill. Faraoni 90. Chievo–Sassuolo 1–1 (0-0)

Gólszerző: Giaccherini 72., ill. Cassata 95. 1. Juventus 30 25 3 2 70–16 +54 78 2. Napoli 30 23 5 2 64–20 +44 74 3. Roma 30 18 6 6 50–24 +26 60 4. Internazionale 30 16 11 3 50–21 +29 59 5. Lazio 30 17 6 7 73–39 +34 57 6. Milan 30 15 6 9 41–34 +7 51 7. Atalanta 30 13 8 9 46–33 +13 47 8. Fiorentina 30 13 8 9 42–33 +9 47 9. Sampdoria 30 14 5 11 50–46 +4 47 10. Torino 30 10 12 8 45–38 +7 42 11. Bologna 30 10 5 15 35–42 –7 35 12. Genoa 30 9 7 14 24–31 –7 34 13. Udinese 30 10 3 17 38–46 –8 33 14. Chievo 30 7 8 15 28–49 –21 29 15. Cagliari 30 8 5 17 28–50 –22 29 16. Sassuolo 30 7 8 15 20–50 –30 29 17. SPAL 30 5 11 14 29–51 –22 26 18. Crotone 30 6 6 18 28–56 –28 24 19. Verona 30 6 4 20 25–62 –37 22 20. Benevento 30 4 1 25 23–68 –45 13

Kiemelt fotó: Miguel Medina/AFP