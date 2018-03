Nagy Ádám csapata közel volt a forduló meglepetéséhez

A Bologna azért nem az a labdarúgócsapat, amelyik nagyon ki szokott szúrni a nagyokkal, úgyhogy hiába játszottak hazai pályán, azért meglepő, hogy lehozták ikszre az AS Roma elleni meccset, sőt, még vezettek is.

Pedig ez történt, Erick Pulgar lapos lövésével a Bologna a 18. percben előnybe került és ezt egészen a hajráig őrizni tudta. A csereként beállt Edin Dzeko aztén egy rá jellemző góllal, a kapu torkából kiegyenlített a 76. percben. Ezzel egy pontot azért szerzett az AS Roma, amely stabilan őrzi harmadik helyét.

A szombat kora délutáni mérkőzésre a keretbe jelölték Nagy Ádámot, de a kispadon ragadt végig. A 22 éves középpályás ebben az idényben mindössze hét bajnokin játszott, összesen 453 percet. Georges Leekens első két meccsén sem játszott a válogatottban, előbb a kazahoktól, majd a skótoktól kaptunk ki a Groupama Arénában.

17 – Bologna have lost 17 points from leading situations – the joint-most in Serie A this season. Waste. #BolognaRoma

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 31, 2018