A szegediek április 11-én jelentették be, hogy szerződést bontottak az Európa-bajnok irányítóval. A Bajnokok Ligája-győztes, Eb-ezüst- és bronzérmes, világbajnoki második helyezett játékos a közösségi oldalán ugyanazon a napon azt írta, hogy a szegediek egyoldalúan szüntették meg a három évre szóló megállapodását.

Gottfridssont sokkolta a Szeged döntése

Mindez bármiféle indokolás és előzetes egyeztetés nélkül történt, súlyosan megsértve a sportág írott és íratlan szabályait. Azt is hozzátette: hogy minden edzésen és mérkőzésen teljes szívvel küzdött a csapatért, maximális odaadással és büszkén viselte ennek a nagy múltú klubnak a mezét. A svéd játékos úgy fogalmazott: csalódottságát nem tudja szavakba önteni, mert soha nem gondolta volna, hogy egy ilyen presztízsű klub félreteszi a sportetikai és jogi alapelveket, számára ismeretlen okok miatt.

A klub eljárását jogellenesnek tartom, és jogi stábommal együtt azon fogok dolgozni, hogy a jövőben ilyesmi ne történhessen meg egyetlen kézilabdázóval sem Magyarországon

– közölte április közepén Gottfridsson.

A Szeged akkor úgy reagált, hogy jogszerűen jártak el, de a Sport Bild szerint önkényesen hozta meg döntését a magyar klub vezetése.

Sikerült megállapodni a két félnek

A szegediek honlapján pénteken megjelent rövid közlemény szerint a két fél között az elmúlt időszakban egyeztetések zajlottak a kialakult helyzet rendezése érdekében. Ennek eredményeként olyan megállapodásra jutottak, amely mindkét fél számára elfogadható. A megállapodás a helyzet végleges, kölcsönösen elfogadott és méltányos rendezését szolgálja.

Nagyon sajnáljuk, hogy ilyen helyzetbe került. Jim Gottfridsson professzionálisan és sportemberhez méltó módon járt el a klubnál töltött időszak alatt

– írták a szegediek. A svéd játékos tavaly nyári érkezése után 31 mérkőzésen 57 gólt szerzett szegedi színekben.