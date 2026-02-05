Ötméteresekkel nyert Hollandia, Eb-ezüsttel gazdagodott a magyar női pólóválogatott

holland női vízilabda-válogatottmagyar női vízilabda-válogatottnői vízilabda ebnői vízilabda eb 2026
Funchal, 2026. február 5. A holland Simone van de Kraats (j) a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Szigetváry Zsolt / MTI
admin Pincési László
2026. 02. 05. 21:30
Nem sikerült revánsot vennie a magyar női vízilabda-válogatottnak, amely az Európa-bajnoki középdöntő után a fináléban is kikapott Hollandiától. A rendes játékidő 10-10-es döntetlennel ért véget, a szétlövésben azonban a hollandok egyet sem hibáztak.

Funchal, 2026. február 5. Rybanska Natasa (b) és a holland Bente Rogge a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjében játszott Magyarország - Hollandia mérkőzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. február 5-én. MTI/Szigetváry Zsolt
