Nem sikerült revánsot vennie a magyar női vízilabda-válogatottnak, amely az Európa-bajnoki középdöntő után a fináléban is kikapott Hollandiától. A rendes játékidő 10-10-es döntetlennel ért véget, a szétlövésben azonban a hollandok egyet sem hibáztak.
A következő élő közvetítés része Ötméteresek döntöttek, Hollandia megvédte címét a női vízilabda Európa-bajnokságon
Ötméteresekkel nyert Hollandia, Eb-ezüsttel gazdagodott a magyar női pólóválogatott
Szigetváry Zsolt / MTI
Nagyot harcolt, Eb-ezüstöt nyert a magyar női pólóválogatott
Szigetváry Zsolt / MTI
Nagyot harcolt, Eb-ezüstöt nyert a magyar női pólóválogatott
