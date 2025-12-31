„Ha továbbra is töretlenül fejlődik, akkor jó kézilabdázó válhat belőle” – jó úton jár az egykori szegedi legenda fia

Az 55 éves, korábbi kétszeres világbajnoki bronzérmes balszélső a csapatát a szerb bajnokság első helyéig vezette az óévben, a Vojvodina tizenhárom meccséből tizenkettőt megnyert, így jopbb gólkülönbségének köszönhetően megelőzi a címvédő Partizant.

„Kiváló őszi idényünk volt a bajnokságban, csak a Partizantól kaptunk ki idegenben 35–30-ra, a többi meccset megoldottuk” – nyilatkozta a Delmagyar.hu megkeresésére. Hozzátette, csapata támadásban remekelt, hatvanhattal több gólt lőtt, mint a címvédő, miközben a második legkevesebb gólt kapta.

Mindezt úgy, hogy két kulcsemberére sem számíthatott: a válogatott balátlövő Milan Jovanovic vállsérülés miatt hiányzott, a mindössze 18 éves irányító, Djordje Drasko ugyancsak sérült volt, de azóta elveszítette a brazil válogatott irányítót, Joao Pedro Silvát, aki a télen átigazolt a Vardarba.

Intelligens, okos, gyors lábú

A szakember a lapnak elmondta, bár idősebb fia, Dusán abbahagyta a kézilabdát, a 2008-as születésű Dávid a magyar korosztályos válogatottban is bemutatkozott már: novemberben az ifjúsági válogatott tagjaként a franciaországi Tiby-kupa legjobb játékosának választották meg.

Bár apaként elfogult, de edzőként úgy látja, fia a modern kézilabdázó megtestesítője.

Dávid teljesen más játékos, hiszen én szélső voltam, ő pedig átlövő. Nagyon intelligens, nem önző, remek asszisztokat képes kiosztani a beállónak és a szélsőnek is, ugyanakkor jól vezeti a labdát rendezetlen fallal szemben.

Okos, gyors lábú, jól lát a pályán, ráadásul kettes védőként vagy zavaróként is bevethető. Ha továbbra is töretlenül fejlődik, akkor jó kézilabdázó válhat belőle – mondta kisebb fiáról, Dávidról.

A magyar szövetség statisztikája szerint a 17 éves játékos az NB I/B-ben 12 mérkőzésen 47 gólt szerzett, ezzel a 8. helyen álló OTP Bank – Pick Szeged U21 csapatának második legeredményesebbje.