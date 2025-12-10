Egy válogatott minden meccsét elveszítette a kézivébén

Az iráni válogatott lett az utolsó a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságon, miután a 31. helyért kiírt szerdai mérkőzésen 24–19-re kikapott Kazahsztántól.

Irán a csoportkörben azonos négyesben szerepelt a negyeddöntőre készülő magyar válogatottal, és a torna eddigi legnagyobb különbségű, 47–13-as vereségét szenvedte el – az alsóházi küzdelmeknek is otthont adó – ‘s-Hertogenbosch-ban. Irán a csoportkörben, majd az alsóházban is elveszítette az összes meccsét, csakúgy, mint szerdai ellenfele, Kazahsztán, a két nyeretlen csapat mérkőzésén pedig végül utóbbi tudott győzni.

Irán az eddigi két vb-szereplése alkalmával 31. lett.

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott 18 órától a társrendező hollandokkal csap össze a legjobb négy közé kerülésért Rotterdamban.