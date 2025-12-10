Klujber Katrin a kézivébéről: Tudjuk, hogy miért jöttünk, és mik a céljaink

A keddi sajtófélórán a csapatkapitány az MTI-nek többek között arról beszélt, nem foglalkoznak a tavalyi párizsi olimpián játszott hollandok elleni mérkőzéssel, amelyen már biztos negyeddöntősként 30-26-ra kikaptak.

„Nem jó emlék. Ott egy nagy csapás ért minket” – jegyezte meg Klujber, aki ötször volt eredményes azon a találkozón.

Ezek után rátért a most zajló tornára, amelyen véleménye szerint a hollandoknak a hétfői volt az első igazán komoly mérkőzésük, melyen 26-23-ra nyertek a címvédő franciák ellen, nem utolsósorba remekül védő kapusuknak, Yara ten Holténak köszönhetően, aki 14 védést produkált. Az viszont látszik, hogy a társházigazda együttese nagyon komoly játékerőt képvisel.

Itthon vannak és nagyon erősek

– vélekedett a Ferencváros jobbátlövője.

Megérkeztünk a vébére

A magyar csapat péntekig valamennyi meccsét megnyerte, majd jött a negyeddöntőbe jutást érő Japán elleni 26-26-os döntetlent, vasárnap pedig a dánokkal szemben egyetlen góllal, 28-27-re elveszített középdöntős csoportrangadó. Klujber elmondta, az ázsiai együttes elleni meccsen

kaptunk egy nagy pofont, amiből igenis fel kell állnunk, mi pedig tudtuk, hogy képesek vagyunk rá.

A dán meccs után azt láttam a lányokon, hogy mindenki megérkezett a világversenyre, és ezt magamra is értettem” – nyilatkozta a 26 éves klasszis, megjegyezve, hogy noha ötgólos előnyről nem tudták megnyerni a meccset, mégis úgy fogja fel, a rutinos játékosok sorát felvonultató, Eb-ezüst-, illetve olimpiai és világbajnoki bronzérmes rivális ellen nem sok csapat tudott volna ilyen szoros mérkőzést játszani, ezért büszke a csapattársaira.

Megmutatná a csapat

A szerdai negyeddöntő kulcsának azt tartja, hogy kissé le tudják lassítani a hollandok által diktált nagy tempót, és megoldják a visszarendeződést. Hozzátette, hogy kemény védekezésre lesz szükségük a sikerhez.

„Meg tudjuk mutatni, hogy mire vagyunk képesek együtt” – bizakodott Klujber, aki szerint jót tett a válogatottnak, hogy hétfőn szabadprogramként a játékosok elmentek sétálni és vásárolni Rotterdamban. Kikapcsolódtak, így pihenten és felkészülten várják a negyeddöntőt.

Tudjuk, hogy miért jöttünk, és mik a céljaink.

A magyar válogatott 2013 után jutott ismét vb-negyeddöntőbe, akkor nyolcadikként zárt a válogatott. A legjobb négy között legutóbb húsz éve, 2005-ben járt a nemzeti csapat, akkor bronzérmet szerzett Szentpéterváron.

A világbajnokság harmadik negyeddöntőjét, a holland-magyar találkozót szerdán 18 órától rendezik Rotterdamban.