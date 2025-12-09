Rémálom a kézivébén: a lehető legsúlyosabb sérülést szenvedte el az Esbjerg sztárja

Már akkor a helyszínen látszott, hogy nagyon komoly a sérülés, akkor Knut Ove Joa, a svájciak szövetségi kapitánya azt mondta, hogy a látottak alapján a legrosszabbtól tartott, és ez a félelem vált valósággá.

Az Esbjerg azt írta, 22 éves beállósának hosszú rehabilitáción kell átesnie, mielőtt visszatérhet a pályára. Kiesése nagy csapás, mind a válogatott, mind a klub számára: a liga tavalyi gólkirálya a 2025-26-os dán élvonal eddigi hét mérkőzésén 40 gólt szerzett.

Az Esbjerg számára ez rémálomszerű hír, talán egy évet is nélkülöznie kell játékosát, ami nagy probléma, látva rá váró programot

– nyilatkozta Laerke Möller, a dán Tv2 kézilabda-szakértője.

„Támadásban ő a világ egyik legjobb beállós, talán a top 5-ben is ott van, és az Esbjerg átlövőivel mutatott interakciója miatt a csapat támadójátéka is gyengül” – tette hozzá, megemlítve, hogy a klub a következő hetekben biztosan megpróbál szerezni valakit a helyére.