Vámos Petra: Elaltattak minket a hét a hatos játékkal, mérges vagyok magunkra

A női kézilabda-válogatott története során először nem tudta legyőzni Japánt, amikor péntek este 26-26-os döntetlent játszott a világbajnokság középdöntőjében.

Szerencsére a korábbi hibátlan mérleg miatt ez az egy pont is elég volt ahhoz, hogy negyeddöntőbe jusson a csapat, így aztán mindenki vérmérséklete szerint dönthet róla, félig üres, vagy teli az a bizonyos pohár. A meccset követően Vámos Petra vállalta elsőként, hogy kamera elé álljon a véleményével.

„Belül mindenki örül ennek az iksznek, de egy borzasztóan feszült meccs volt és picit mérges vagyok magunkra, mert könnyebb meccsre készültünk.

Belealudtunk ebbe az egészbe és nagyon nem azon a hőfokon játszottunk, amin kellett volna. Elaltattak minket a hét a hatos játékkal, amit mindig góllal fejeztek be. Ami pozitívum lehet, hogy volt tartása, ereje a csapatnak és döntetlenre mentettük a meccset, de ez nagyon messze volt attól, ahogyan játszani szeretnénk

– mondta az öt góllal záró irányító.

„Csak a végkifejletnek örülhetek, hogy megszereztük ezt a nagyon fontos egy pontot, annak ellenére, hogy nem úgy mentünk bele ebbe a meccsbe, ahogyan kellett volna” – erősített rá erre később Simon Petra, aki szintén öt gólt dobott irányítóként. Szemerey Zsófi azt emelte ki, hogy álmosan, kényelmesen kézilabdázott a csapat, míg Tóvizi Petra azt is elismerte, egy kicsit túl nyugodtan vágtak bele a pénteki meccsbe:

Azt hittük, kicsit kevesebb energiabevitellel le tudjuk hozni a japánok elleni meccset és hát nagyon nagy meló kellett a végén.

A magyar csapat legközelebb vasárnap lép pályára Rotterdamban, ahol Dánia lesz az ellenfele.