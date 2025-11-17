andorracsank jánosfoci vblabdarúgás
Sport

1-7 Jugoszlávia ellen, csőd Andorrában, 96. perces ír gól – minden vb-selejtezőre jut egy gyomros a magyar válogatottnak

Mohos Márton / 24.hu
2025. 11. 17. 14:39
Mohos Márton / 24.hu
Aligha felejti egyhamar játékos, szövetségi kapitány és szurkoló azt, ami vasárnap a Puskás Arénában történt, amikor már csak másodpercekre volt a világbajnoki pótselejtező elérésétől a labdarúgó-válogatott, de Troy Parrott a 96. percben a kapuba pöcizte a labdát, amivel Írország 3-2-re nyert, a második helyre lépett előre és készülhet a márciusi folytatásra. Magyarország pedig az egymást követő tizedik világbajnokságáról marad le.

Generációk szokhattak már hozzá ahhoz, hogy a magyar válogatott nélkül rendezik a labdarúgó-világbajnokságot, ugyanis 1986-ban szerepelt a tornán legutóbb a csapat. Persze, Szoboszlai Dominikék részéről most is bravúr lett volna a vb-kvalifikáció, de ami igazán fáj, hogy a pótselejtező sem jött össze. Ami egyébként az elmúlt 39 évben is csak egyszer sikerült, és tudjuk, annak is mi lett vége: 12-1-es összesítéssel maradt alul Csank János csapata Jugoszláviával szemben.

Sokan átkozzák a sorsot és emlegetik a magyar átkot, miszerint a meccsek hajrájából sosem jövünk ki jól, de épp a Rossi-csapat cáfolt rá erre a tézisre az elmúlt években, elég csak az Izland elleni Eb-pótselejtezőt, a skótok elleni Eb-meccset, vagy akár a mostani selejtezősorozatból a portugáliai bravúros pontszerzést említeni. Abban viszont valóban van tendencia, hogy földre lerángató pofonokból valahogy minden vb-selejtezőre jut legalább egy 1986 óta.

1990 – Az első hiányzás

Mexikóban még azt hittük, hogy a szovjetek elleni 0-6-nál nincs rosszabb, de ki gondolta volna akkor, hogy négy évtizeddel később sem látni vb-n a magyar csapatot?

