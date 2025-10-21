„Ez hatalmas veszteség a sakkvilág számára” – váratlanul meghalt az egykori csodagyerek, Daniel Naroditsky

Az amerikai és a nemzetközi sakkszövetségek tisztelegtek Naroditsky előtt, más profi játékosokkal együtt. A legjobb amerikai sakkozót, Hikaru Nakamurát letaglózta a hír.

Ez hatalmas veszteség a sakkvilág számára

– írta egy közösségi médiás bejegyzésben.

Benjamin Bok holland sakknagymester felidézte életre szóló barátságukat.

„Még mindig nem hiszem el, és nem is akarom elhinni. Mindig is megtiszteltetés volt Danyával játszani, edzeni és kommentálni, de mindenekelőtt a barátomnak nevezni” – írta.

GM Daniel Naroditsky passed away. He was a talented chess player, commentator, and educator. FIDE extends its deepest condolences to Daniel’s family and loved ones. pic.twitter.com/uxoccDbnHW — International Chess Federation (@FIDE_chess) October 20, 2025

Naroditsky hatéves korában kezdett érdeklődni a sakk iránt, amikor bátyja, Alan megmutatta neki. Hamar felfigyeltek a tehetségére, amit ő egy 2022-es, New York Timesnak adott interjúban azzal hessegetett el, hogy „ami engem illet, csak játszottam a bátyámmal”.

2007-ben megnyerte a 12 év alatti fiúk ifjúsági világbajnokságát a törökországi Antalyában. 2010-ben, 14 évesen a valaha publikált legfiatalabb sakkszerzők egyike lett, amikor megírta a Mastering Positional Chess (A pozíciós sakk elsajátítása) című könyvét.

2013-ban megnyerte az amerikai junior bajnokságot, amivel tinédzserként nagymesteri címet szerzett.

A Stanford Egyetemen végzett, sakkedzőként dolgozott Charlotte-ban, és miközben továbbra is magas szintű versenyeken indult, tehetségét az online sakk univerzumában is kamatoztatta.

A YouTube-csatornája közel 500 ezer feliratkozót, Twitch-közvetítései pedig 340 ezer követőt hozztak, rendszeres videós oktatóanyagai és versenytársak elleni élő közvetítései több százezer nézőt vonzottak.

Még az én szintemen is felfedezhetek gyönyörű dolgokat a játékban minden egyes alkalommal, amikor edzek, tanítok, játszom, vagy kommentátorként részt veszek egy versenyen

– mondta.

A pénteken a YouTube-csatornájára feltöltött utolsó videóban, amelynek címe You Thought I Was Gone!? (Azt hitted, eltűntem!?) volt, azt mondja a nézőknek, hogy miután kreatív szünetet tartott a streameléssel, most „visszatért, és jobb, mint valaha”.