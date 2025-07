Kele János: Az állófocihoz nem kell fitneszedző

Kevés olyan külföldről kis hazánkba elszármazott nagy gondolkodója volt a magyar futballnak, mint a 2017-ben szövetségi kapitánnyá kinevezett Georges Leekens, aki született belga létére is úgy játszott a hazai labdarúgás szellemi lélekharangjain, mint szittyamagyar elődei közül is csak kevesen. Történelmi léptékben is párját ritkító intellektuális örökségét nemcsak az mutatja kiválóan, hogy négy meccsből három gyufa, és egy vérszegény fehéroroszok elleni iksz után is érezte magában az erőt a folytatáshoz, hanem mindenekelőtt az, hogy még menesztése előtt alig néhány nappal is képes volt örökérvényű szellemi munícióval ellátni a magyar futball felé érdeklődéssel forduló tömegeket: azt találta ugyanis mondani, hogy „három területen kell fejlődnie a csapatnak: védekezésben, támadásban és a középpályán”. Ízelítő Kele János Gegenpressing – Árral szemben című hírlevelének múlt heti kiadásából, amelyet a 24 Extra legalább Közép-csomagra előfizető olvasói kaphatják, ha feliratkoztak rá.