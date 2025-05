Az úszóelnök Milák Kristófról: Ő nem az a szabadságharcos, akinek sokan szeretnék beállítani

„2024-ben a magyar sport aranyfedezete az úszósport volt” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak adott interjúban Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke, arra utalva, hogy a tavalyi olimpián és paralimpián a 11 magyar aranyból hatot az úszók szereztek.

Wladár kitért a Párizsban 200 háton aranyérmes Kós Hubertre, aki egy ideje már az amerikai Bob Bowman irányításával készül.

„Kós Hubert a magyar sportot erősíti, a magyar nemzetnek szerez örömöt és ad büszkeséget. Ha az ön által idézett véleményekből indulunk ki, akkor Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Gulácsi Péter sem magyar, mert nem Magyarországon készül? Szólni kellene Marco Rossinak, hogy ne tegye be őket a magyar válogatottba, mert nem magyar edző edzi a mindennapokban. (…) Kós Hubert tizenöt évig Magyarországon készült.

Kétségkívül kellett neki egy utolsó lökés, hogy felállhasson a dobogó tetejére, és ezt a lökést Amerikában kapta meg, ez nem kérdés. De látnunk kell azt is, hogy az amerikai rendszert nem tudjuk másolni, nem tudjuk biztosítani sem neki, sem másnak, hogy olimpiai és világbajnokokkal készüljön egy medencében.

De ettől függetlenül Hubi magyar úszó, akinek tizenöt évig Magyarovits Zoltán volt az edzője, s akinek ő meg is köszönte a munkáját” – mondta Wladár. Aki azt is hozzátette, a magyar mentalitáshoz az is hozzátartozik, hogy „az eredmények után sokan próbálják „olvasztani” a dicsőséget”.

Milák Kristóf Párizs előtt a maga útját járta, így nem lehetett tudni, mire lehet számítani tőle Párizsban, ahol végül két éremmel zárt, 100 pillangón győzni tudott, kétszázon pedig másodikként csapott a célba. Wladár azt mondta, Milákkal kapcsolatban nem lehetett elmondani a teljes igazságot, ami az úszónak és a vezetőknek is rossz volt.

Azt viszont szögezzük le, hogy ő nem az a szabadságharcos, akinek sokan szeretnék beállítani. Ő egy csendes fiú fantasztikus képességekkel, aki a maga útját járja.

Tagadhatatlan, volt egy bizonyos kör, amelyik akkor lépett elő és szólalt meg szemrehányóan, amikor Kristóf ezüstérmet szerzett kétszáz pillangón Párizsban – ezt a hullámot szerették volna meglovagolni és felesleges feszültséget szítani”.

Milák az olimpia után nem nevezett meg egyetlen olyan edzőt sem, aki részt vett a felkészítésében, amely okán Virth Balázs elesett az edzői életjáradéktól. Wladár beleállt az ügybe, az életjáradékra vonatkozó törvény módosítását kezdeményezte az eset miatt, és az országgyűlés hamarosan módosíthatja a sporttörvényt.

„Akárki is volt az értelmi szerző, jó látni, hogy Schmidt Ádám sportállamtitkár és az országgyűlés törvényalkotási bizottsága is hasonlóan gondolkodik, és vélhetően a parlament is megszavazza a módosítást. Az siker lesz, ha valóban megtörténik, és Virth Balázs, aki Milák felkészítője volt, megkapja a járandóságát. Az edzőinkért a végsőkig is elmennék, mert tudom, éjt nappallá téve dolgoznak az uszodában – nélkülük nincs siker” – mondta Wladár a lex Milákként elhíresült törvénymódosításról.