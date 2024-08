Háromgólos hátrányból is visszajött, ötödik helyért játszik a női pólócsapat

A magyar női vízilabda-válogatott 12-9-re legyőzte a görög csapatot, így az ötödik helyért játszhat a párizsi olimpián.

Nagyon dekoncentráltan kezdtek a csapatok, alig sikerült lövésig jutni az első negyedben, de az volt igazán aggasztó, hogy a görög csapat 2-1 után két emberelőnyös góllal elhúzott 4-1-re. Ekkor azonban Vályi Vanda igazi vezérré lépett elő, egy bátor lövéssel gólt dobott, majd Magyari Alda indításánál hozta okosan helyzetbe Szilágyi Dorottyát és még a játékrész vége előtt ki is egyenlített.

Nagyszünet után már a vezető gólunkat is megdobta, a remeklése pedig felhozta a többieket is, Keszthelyi Rita duplájával és Garda Krisztina bombájával már 8-7-tel mehettünk bele az utolsó negyedbe. Ebben is Vályi adta meg az alaphangot egy pazar centerezéssel, amit Rybanska Natasa kapuba húzott, majd Garda és Keszthelyi is nagy gólt dobott, ezzel már 11-7-re elléptünk. Ez annak is köszönhető, hogy látványosan feljavult a védekezésünk is, a görögök nem találtak fogást sokáig.

Amikor mégis sikerült nagy nehezen gólt dobniuk, Keszthelyi büntetőből azonnal lehűzötte a kedélyeket, ezzel pedig két és fél perccel a vége előtt eldőlt a lényeg. Végül csak egy találatot engedett a magyar csapat, amely szombaton az olaszokkal játszhat az ötödik helyért.