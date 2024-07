Lélekben spanyol drukkerekkel, turistákkal és Magyar Péterrel néztük az Eb-döntőt Budapesten

Teljesen megtelt a budapesti Szabadság tér a vasárnap esti Eb-döntőt néző magyar és külföldi szurkolókkal. Ott volt köztük Magyar Péter is, akit a Tisza focitámogatási terveiről is kérdeztünk. A spanyol győzelem utáni eufórikus pillanatokat is megörökítettük.