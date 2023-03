„Amint beértem a vécébe, elájultam” – összetörte magát a Montpellier válogatott kézise

Nincs könnyű helyzetben a Montpellier férfi kézilabdacsapata, amelynek két klasszis balszélsője is sérült, így kell felvennie a harcot a Ferencváros ellen az Európa Liga nyolcaddöntőjében, és a francia bajnokságban, ahol jelenleg listavezető.

A csapat első számú balszélsője, az olimpiai bajnok Hugo Descat március elején, a St. Raphael elleni bajnokin szenvedett térdsérülést, így a vezetés kénytelen volt új játékost igazolni a helyére.

Kellett is, mert ugyanabban az időszakban kidőlt a svédek Európa-bajnok és vb-ezüstérmes játékosa, Lucas Pellas is – de az okról csak most lebbentette fel a fátylat. Eddig csak azt lehetett tudni, hogy a válogatott mérkőzéseket is lemondta, és a klubjában sem állt rendelkezésre.

Súlyos agyrázkódásom és arccsonttörésem volt

– idézte a játékost a Daniasport.hu portál.

Pellas édesanyja születésnapján lett rosszul, vacsora után hányinger tört rá és ki kellett mennie a mosdóba.

„Egyre rosszabbul éreztem magam, és amint beértem a vécébe, minden elsötétült és elájultam és a földre zuhantam. Ott ébredtem fel, és mivel nyilvános vécé volt, megpróbáltam elsietni onnan, de újra elájultam, és az arcomra estem” – mondta.



Amikor ismét magához tárt, már nem egyedül volt a helyiségben, felsegítették és elvitték az ügyeletre, hogy megvizsgálják.

„Megpróbáltak választ találni arra, hogy miért ájultam el, ezért két éjszakát is kórházban kellett töltenem. De nem derül ki semmi, csak az, hogy súlyos agyrázkódásom és arccsonttörésem van.”

Azt mondta, szívvizsgálaton is átesett, de semmit sem találtak. Az orvosok arra gyanakodnak, hogy túl alacsony a nyugalmi pulzusa, és leeshetett a vérnyomása.

Ami biztos, hogy hetekig nem állhat csapata rendelkezésére.