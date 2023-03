Súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett a nyáron Veszprémbe szerződő olimpiai bajnok

A Telekom Veszprém tavaly nyáron jelentette be, hogy leigazolta az olimpiai bajnok Hugo Descat-t, aki a tervek szerint a mostani szezon után csatlakozik a magyar csapathoz.

A 30 éves szélső jelenleg a Montpellier játékosa, és csapata pénteki, St. Raphael elleni bajnokiján a negyedik percben megsérült. Ahogy sprintelt volna vissza egy támadás után, hirtelen a lábához kapott, sántikálni kezdett, majd elfeküdt az ellenfél kispadja előtt.

Hugo Descat recently back from knee injury + surgery, yesterday seriously injured what seemed to be his OTHER knee 🥴 @RasmusBoysen92 pic.twitter.com/k6wbuah0NS

— Linnéa (@linneaxst) March 4, 2023