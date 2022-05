Hihetetlen fordítással vb-elődöntős a kanadai hokiválogatott

Az MTI összefoglalója szerint a kanadai csapat hiába játszott mezőnyfölényben, a gólokat a skandinávok ütötték: a 2. percben Carl Klingberg, a 8. percben William Nylander, míg a második harmad közepén Max Friberg volt eredményes (0-3).

A harmadik harmad egy gyors kanadai góllal kezdődött, de úgy tűnt, Ryan Graves találata kevés lesz (1-3).

A rendes játékidő utolsó két perce aztán váratlan fordulatot tartogatott, 57:42-nél a kanadaiak levitték kapusukat, és 113 másodperccel a vége előtt Pierre-Luc Dubois 3-2-re szépített. Folytatódott az extra csatáros játék és fél perccel később Matt Barzal egyenlített (3-3), kiharcolva a hosszabbítást.

Abból mindössze 43 másodperc telt el, amikor Drake Batherson kihasznált egy emberelőnyt, így Kanada 4-3-ra nyert és sorozatban a hetedik világbajnokságán is eljutott legalább az elődöntőig.

The Canadians completed the comeback with an overtime goal from Drake Batherson, and will move onto the semifinals at #IIHFWorlds. #SWECAN #IIHFWorlds @hockeycanada pic.twitter.com/R32l3oeimb

— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2022