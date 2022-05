Kemény büntetést kapott a háborús szimbólumot viselő orosz tornász

A nemzetközi szövetség egyéves eltiltással sújtotta Ivan Kuljak orosz tornászt, aki a dohai világkupaversenyen bronzérmet szerzett korláton, majd az eredményhirdetésen úgy jelent meg az aranyérmes az ukrán Illija Kovtun mellett, hogy a mellkasán a háborús szimbólummá vált Z betűvel jelent meg.

Az esetet a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) kivizsgálta, a sportolót pedig a fegyelmi bizottsága szankcionálta a szabályoknak megsértése miatt. Ez azt jelenti, hogy Kuljaktól elvették a megszerzett érmet, a 20 éves sportoló 12 hónapig nem vehet részt semmilyen FIG – vagy annak tagszövetsége – által szervezett eseményen.

Emellett vissza kell fizetnie az 500 svájci frankos pénzdíja és 2000 svájci frankot, amely az eljárás költségeit fedezi.

A sportoló határozatról szóló értesítés kézhezvételétől számított 21 napon belül élhet a fellebbezés jogával.

Russian gymnast Ivan Kuliak wearing the “Z” pro-invasion symbol on his shirt while sharing a podium with a Ukrainian rival on Saturday.

Kuliak finished third – behind winner Ukraine’s Illia Kovtun in the parallel bars at a World Cup event in Doha. pic.twitter.com/evtG1iEBgq

— Megha Mohan (@meghamohan) March 6, 2022