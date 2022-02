„Liu Shaolin egyedüli kizárása túl sok”

Kövér Balázs nemzetközi bíró elemezte ki a Telexnek a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres döntőjét a pekingi olimpián, amelyen hiába nyert Liu Shaolin Sándor, két esetben is szabálytalannak látták, így végül kizárták, a győzelem pedig a kínai Zsen Ce-vejé lett.

A döntőn történteket itt nézheti vissza:

Kapcsolódó Videón Liu Shaolin kizárása és Liu Shaoang olimpiai bronzérme Egy vitatott döntés után is sporttörténelmi magyar érem született Pekingben.

Kövér azt mondta, hogy Liu Shaolin egyik előzése valóban kifogásolható volt, hátulról érkezett, ütköztek is, és ugyan a kínai lendületét nem törte meg a találkozás, a szabályok ilyenkor az előrébb lévőt védik.

Ha vegytisztán a szabályok szellemiségét nézzük, akkor elmondhatjuk, Liu Shaolint ki lehetett szedni a versenyből. De nem volt elegáns.

A másik eset a verseny utolsó kanyarjánál történt, amikor a magyar gyorskoris kitette a bal karját (Kövér szerint nem érte el a kínait), mire riválisa két kézzel visszahúzta. Liu Shaolin elesett, de így is előbb ért be a célba. Kövér szerint egy kézzel még lehet valaki felé nyúlni reflexből, kettővel akaratlanul már nem, és annak, hogy Zsent nem zárták ki, rossz üzenete van a sportágra nézve.

Olyan döntés, hogy mindkettőt kizárják, emészthetőbb. Még akkor is, ha ebben az esetben az a Lin győzött volna, aki viszonylag keveset tett a sikerért. Olyan döntés, hogy az utolsó métereken történt esetért egyiket sem büntetik, helyén való. Sanyi egyedüli kizárása viszont túl sok

– mondta a nemzetközi bíró, aki négy éve részt vett az olimpián.

Bár a magyar csapat óvását elutasították, az eset még közel sem ért véget, ugyanis a magyar szövetség, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság a döntő bíráskodásának felülvizsgálatát kezdeményezte, valamint etikai vizsgálatot a döntő főbírójával szemben. Közben Dél-Korea is is hivatalos panaszt nyújtott be a NOB-hoz és a Nemzetközi Korcsolya Szövetséghez (ISU) a pekingi bíráskodás miatt.

Liu Shaolin kizárása miatt az öccse, Liu Shaoang egy hellyel előrébb lépett és harmadik lett, így ő lett a sportág történetének első egyéni olimpiai érmese. Magyarország először szerzett egy dobogós helynél többet egy téli olimpián.