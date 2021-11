Nagy kínai futballbefektető jelent meg Magyarországon

Szél: Még az is titkos, hogy miért titkos a Budapest-Belgrád vasútvonal

Méretes indulóvagyonnal alapítottak október végén egy új céget: az FSG (Hungary) Holdings Kft. 4,45 milliárd forint törzstőkével jött létre. Az alapító okiraton a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda pecsétje van, a cég bejegyzését tehát a korábbi igazságügyi miniszter által alapított ügyvédi iroda intézte. A cégpapírok alapján a szálak a delaware-i offshore paradicsomot érintve Kínáig vezetnek. Az FSG tulajdonosa száz százalékban a luxemburgi bejegyzésű Fosun Sports Group S.á.r.L., ennek anyacége pedig a hongkongi bejegyzésű Fosun Industrial Holdings Ltd. A luxemburgi Fosun egyik igazgatósági tagja, Yu Shi, egyben ügyvezetője a magyarországi FSG-nek is. Ő angliai címet adott meg a cégbíróságnak, a bejegyzés szerint wolverhamptoni lakos.

A Fosun az egyik legnagyobb nem állami tulajdonú globális vállalatcsoport Kínában, amely számos üzleti területen, iparágban érdekelt. Erős bástyákat épített ki a sportbizniszben is, és az e-sportban is jegyzik. A luxemburgi leánya, a Fosun Sports Group például 2016-ban megvásárolta az angol Premier League jelenleg 6. helyén álló Wolverhampton Wanderers FC-t. Áttételesen szintén az anyacég érdekeltségébe tartozik a patinás svájci futballcsapat, a Grasshoppers is, amelynek 90 százalékát a szintén hongkongi székhelyű Champion Union HK Holdings Limited vásárolta meg 2020 őszén. E cég képviselője Jenny Wang, aki annak a Wang Guo Guangchangnak a felesége, aki az anyacég alapítója és elnöke. Külön érdekesség, hogy a Fehérvár FC épp előbbinek adta el Bolla Bendegúzt idén nyáron, ám az angol klub rögtön kölcsönadta a magyar játékost a Grashoppersnek.

De kanyarodjunk vissza az FSG (Hungary) Holdings Kft-hez. A cégbíróságnak beküldött papírokból kiderül az is, hogy ezt a 4,45 milliárdos jegyzett tőkét a tulajdonosok nem készpénzben fizették be, hanem egy másik társaság üzletrészét viszik be nem pénzbeni vagyoni hozzájárulásként. Ez a másik társaság a Wilmingtonban – az offshore paradicsomként ismert Deaware állam gazdasági és pénzügyi központjában – bejegyzett Evil Geniuses Holdings LLC. Az utóbbiban lévő 15 millió dolláros tagi részesedés tehát az új magyarországi vagyonkezelő, az FSG csaknem 4,5 milliárd forintos indulótőkéje.

De mit akarhat hazánkban a kínai cégcsoport?

Ha a Fusonok sport-, futballpiaci érdeklődését tartjuk szemünk előtt, akkor idehaza kevés megvásárolható árut látunk: jelenleg egyetlen komoly magyar labdarúgóklubról beszélik, hogy eladó. Ez a bajnokság utolsó, kieső helyén álló Újpest FC, amelyet a belga Roderick Duchatelet tíz éve, 2011. október 19-én vásárolt meg, és korábban már beszélt arról, hogy tárgyalt vevőjelöltekkel.

Meg is kérdeztük az Újpesttől, a Fuson a lehetséges vevők között van-e.

Két féllel is megállapodtam az eladás feltételeiben, egy magyar és egy külföldi féllel is, már egy jó ideje. Sajnos egyik fél sem rendelkezik még a kellő anyagi forrással, hogy teljesedésbe mehessen az adásvétel

– idézte Roderick Duchatelet egy korábbi nyilatkozatát Berta Csaba, az Újpest ügyvezető igazgatója, majd hozzátette:

Ez a helyzet a mai napig nem változott, egyéb más hírt/pletykát a klub nem kíván kommentálni.

Megkérdeztük az FSG (Hungary) Holdings ügyvezetőjét, Yu Shit is, hogy a Fuson üzleti szándékai között van-e az Újpest megvétele, ő azonban a magyarországi kézbesítési megbízottján keresztül azt üzente: nem kíván nyilatkozni.