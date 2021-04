Szél: Még az is titkos, hogy miért titkos a Budapest-Belgrád vasútvonal

– írja Szél Bernadett a Facebookon. A független parlamenti képviselő azt is hozzáteszi, hogy továbbmennek a strasbourgi bíróságra.

Akkor megyünk tovább Strasbourgig, közben pedig muszájból bekopogtatunk az Alkotmánybírósághoz — ismétlem, muszájból, mert hogy Magyarországon a jogállam halott. Ez a per ugyanis arra is rámutat, hogy elegendő, ha kiemelt beruházásnak titulálnak bármit, és hoznak róla egy gumiszabályokkal teli törvényt, és máris csak egyetlen személy, a külügyminiszter döntésén múlik, hogy milyen információt tudhat meg a számlát fizető magyar ember. De szerencsére azért a Kínai Népköztársaság véleményét meghallgatták erről! Nincs mentség erre, de mondom: megyünk tovább. Ha harc, akkor harc, mert mi nem a kínai kommunistáknak hajbókolunk, és nem Mészárosnak adózunk. ❤️🤍💚✊🏻✊🏻✊🏻

És azért a szupertitkos dokumentumokkal kikövezett keleti nyitás kapcsán emlékezzünk meg arról is, mit is gondolt a 10 évre titkos szerződésekről és a magyar nép képviselőinek jogairól Orbán Viktor: »Tudnunk kell dolgokról. Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet 10 évre titkosítanak. Hogy mi ne tudhassuk meg, hogy pontosan honnan, kik, hogyan befolyásolják az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország fölemelkedését, vagy éppen meggyengülését. Ez a mi életünk, ez nem a kormány biznisze. Ez a mi életünk, kedves barátaim. És aki elveszi tőlünk és a választott képviselőktől a valóság megismerésének a jogát, 48 órával az aláírás előtt jelenti be, hogy egyáltalán valami készülődik, az valójában puccsot hajt végre a magyar alkotmányos rend, a magyar népképviselők és az egész magyar néppel szemben.« Pontosan: ez a mi életünk, nem a kormány biznisze!