Rácz-Gyuricza Dóra elmondta, miért utaznak el mindig karácsonykor

Rácz-Gyuricza Dóra nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében tartott kérdezz-feleleket, melynek alkalmával egy követője arra volt kíváncsi, miért utaznak el mindig karácsonykor. Válaszában az influenszer azt írta, noha szenteste mindig nagyon hiányzik nekik a család, férjével, Rácz Jenővel tudatosan menekülnek el a vendéglátás okozta stressz elől.

Egyszer szívesen megtapasztalnám én is, hogy milyen úgy a családdal karácsonyozni, hogy én csak vacsi előtt 20 perccel egy kólával a kezemben megérkezek valahova kajálni. De valljuk be, háziasszonyként a sok logisztika, hogy takarítasz, mosol, bevásárolsz, főzöl, sütsz, díszítesz, ajándékot csomagolsz, és ha elment a vendégsereg indulhat a mosogatás… Nem hogy ünnepi hangulatba nem kerülök, de kicsit meg is őrülök a végére