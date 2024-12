Várkonyi Andrea állítja: nem Bordeaux-ban szülinapoztak Mészáros Lőrinccel

Várkonyi Andrea állítja, nem jártak Bordeaux-ban a férjével az 50. születésnapján. Mészáros Lőrinc felesége hétfőn egy Facebook-bejegyzésben azt írta: a híresztelésekkel ellentétben nem Bordeaux-ban voltak, hanem Balatonalmádiban.

Franciaországnak a közelében sem voltunk mostanában

– írta Várkonyi.

Magyar Péter egy november végi sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a milliárdos a kerek születésnap alkalmából egy bordeaux-i úttal lepte meg Várkonyit, és egy kastélyban hárommilliárd forintos bulit is rendezett számára.

Magyar állításai arra épületek, hogy a NER egyik új luxus repülőgépe a születésnap környékén kétszer is fordult Budapest és a francia borvidék között. Az OE-HUG lajstromjelű Bombardier november 12-én kétszer repült el Ferihegyről a Bordeaux-i Mérignac repülőterre, 15-én pedig kettőt fordult visszafelé. Korábban a lapunk írta meg, hogy Magyarország leggazdagabb emberének üzlettársa, Kalocsai László, akit Mészáros Lőrinc borászaként is szokás emlegetni, történelmi szőlőbirtokot vett a Bordeaux-tól hatvan kilométerre fekvő Les Salles-des-Castillonban.

Várkonyi a születésnapi buliról csak egy szerény, 50 gyertyás tortáról készült képet tett közzé azt állítva, hogy nehéz volt elfújni a gyertyákat.

Bár a kép mellé azt írta, hogy Franciaország közelében sem jártak, a hivatalos Várkonyi-oldal december 1-én több olyan fotót is közzétett, amelyek viszonylag közel, Londonban készültek. Az egyiken ő is látható hátulról fényképezve, amint Mészárossal kézen fogva sétál az Old Bond streeten található The Royal Arcade üzletei között. Egy másik fotón pedig a Cartier üzlet karácsonyi dekorációját örökítették meg.