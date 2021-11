Drámai utolsó kör után a 17 éves újonc lett a Moto3 világbajnoka

A spanyol Pedro Acosta nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság Moto3-as kategóriáját, miután elsőnek intették le a portugáliai Algarvéban.

Acosta mindössze a 14. helyről rajtolt, de a második körben már a 7. helyen motorozott, a kilencedik körben pedig már a 2. volt. A világbajnokságon első évét teljesítő motoros később visszacsúszott a 6. helyre, de az utolsó körben megelőzte nagy riválisát, Dennis Foggiát, akit ugyanabban a kanyarban kiütött a hátulról érkező Darryn Binder.

Foggia kiesése megnyitotta az utat a világbajnoki címhez a 17 éves Acostának, aki idénybeli hatodik sikerével biztosította be az első helyét a pontversenyben.

He was more ‘Ready to Race’ than any of us realised!!! 💪@37_pedroacosta is your #Moto3 World Champion! 🏆#RookieChamp 🦈 | #AlgarveGP 🏁 pic.twitter.com/Qw5V7rZ6j0

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2021