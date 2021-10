Egyetlen esés eldöntötte a világbajnoki címet a MotoGP-ben

Fabio Quartararo lett a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájának világbajnoka vasárnap, az Emilia Romagna Nagydíjat követően.

Quartararóra már a futamot megelőzősen is csak Francesco Bagnaia lett volna veszélyes, azonban öt körrel a vége előtt hatalmasat bukott az olasz, ezzel kis túlzással annyi maradta a vb-cím várományosának a dolga, hogy befejezze a versenyt.

