15 éves motoros szenvedett halálos balesetet a jerezi superbike-futamon

Halálos baleset történt a superbike-világbajnokság jerezi versenyhétvégéjén, elhunyt a mindössze 15 esztendős spanyol Dean Berta Vinales.

A fiatal versenyző a Supersport300-as kategória futamán bukott és a jelentések szerint többen is áthajtottak rajta a sűrű mezőnyben.

A szervezők közleménye szerint ugyan azonnal a fiatal motoros segítségére siettek, de olyan súlyos fej- és mellkasi sérüléseket szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét.

Dean Berta Vinales az unokatestvére volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában, a MotoGP-ben szereplő, és ott eddig kilenc futamot megnyerő Maverick Vinalesnek.

A baleset után az egész szombati programot törölték.

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.

The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.

The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl

— WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021