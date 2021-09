Evander Holyfield egy volt MMA-bajnok ellen lép szorítóba

Egy hónappal 59. születésnapja előtt a 80-as, 90-es években a profi boksz két felső súlycsoportjában is világbajnok amerikai Evander Holyfield helyettesíti a honfitárs, és szintén ex-világbajnok Oscar De La Hoyát a most szombati összecsapáson, amelyen az ellenfél a kevert harcművészet (MMA) korábbi bajnoka, a brazil Vitor Belfort lesz.

A 48 éves Oscar De La Hoya, aki profiként hat különböző súlycsoportban jutott el a világbajnoki címig, és 13 év szünet után e hét végén tért volna vissza a ringbe, koronavírusos megbetegedéssel kórházba került.

A helyére beugró Holyfield és a 44 éves Belfort a profi boksz szabályai szerint ütköznek meg, nyolc menetre tervezett meccsen a floridai Hollywoodban, miután a kaliforniai hatóságok nem járultak hozzá az eredendően a Los Angeles-i Staples Centerbe kiírt összecsapás megtartásához – írta az MTI a Boxing Scene hírére hivatkozva.

The utterly bizarre Triller promoted boxing fight between Vitor Belfort and Evander Holyfield, has been moved to Florida after the California State Athletic Commission refused to sanction the fight to take place in the state. Shambolic!! 🤦🏻🤦🏻#boxing #trillerfightclub pic.twitter.com/UO5vAdL31A

— Fight Club 247 (@fightclub247) September 5, 2021