Kovacsics győztes meccsen tért vissza a kéziválogatottba

A tokiói olimpiára készülő magyar női kézilabda-válogatott 28-22-re legyőzte az ugyancsak kvótás Montenegró csapatát a Siófokon rendezett keddi edzőmérkőzésen. A magyar csapat egyetlen alkalommal sem került hátrányba, döntetlen is csak egyszer (9-9-nél) volt az állás.

Remek összpontosítással, támadásban és védekezésben is hatékonyan kezdték a meccset a magyarok (4-1), és bár a vendégek ezt követően felvették a játék ritmusát, a házigazdák a 21. percig őrizték vezetésüket. Akkor, 9-9-nél egyenlített az egyre pontosabban támadó Montenegró, amely hamarosan időt kért, de ezután megint a magyarok percei következtek, és mivel ismét mindkét kapu előtt javult a teljesítményük, a szünetben 14-10-re vezettek.

A 33. percben harmadik kiállítása után Tatjana Brnovic végleg kivált a vendégek közül, a másik oldalon márciusi vállsérülése után visszatért a pályára Kovacsics Anikó, aki szinte azonnal betalált.

A csereként beállt többi játékos is jól mutatkozott be, így a csapat lendülete a folytatásban sem tört meg (21-13). A második félidőben Schatzl Nadine és Vámos Petra dobta a magyar gólok többségét, az utolsó tíz perc hétgólos magyar előnyről kezdődött, és mivel a házigazdák a hajrában is magabiztosan kézilabdáztak, a vártnál sokkal simábban győztek.

A mezőny legeredményesebb játékosa Jovanka Radicevic volt, aki 13 lövésből tíz gólt szerzett. A magyarok közül Klujber Katrin kivételével minden mezőnyjátékos szerzett legalább egy gólt. A kapusok közül Szikora Melinda és Bíró Blanka hat-hat, Janurik Kinga öt védéssel járult hozzá a sikerhez.

A két csapat kilencedik alkalommal találkozott egymással, négy montenegrói siker mellett a magyarok ötödször győztek. A magyar válogatott pénteken 18.30-tól és jövő hétfőn 16 órától Brazília ellen játszik edzőmeccset Siófokon, majd jövő pénteken utazik Tokióba, ahol a felkészülés hajrájában Norvégiával találkozik, ezt követően pedig július 25-én Franciaország ellen kezdi meg szereplését az ötkarikás játékokon.

eredmény: Magyarország – Montenegró 28-22 (14-10)

a magyar gólszerzők: Vámos 5, Schatzl 4, Szucsánszki, Lukács, Tomori 3-3, Bordás, Márton, Kisfaludy 2-2, Szöllősi-Zácsik, Kovacsics, Háfra, Kiss 1-1

lövések/gólok: 51/28, illetve 46/22

gólok hétméteresből: 6/5, illetve 4/4

kiállítások: 8, illetve 18 perc