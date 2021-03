Szerb kézikapitány: Győzni fogunk a magyarok ellen

A magyar női kézilabda-válogatott egy kazahok elleni laza, Szerbia egy oroszok elleni nagy csatát követő vereséggel hangolt az olimpiai szereplés miatt sorsdöntő szombati, egymás elleni mérkőzésre.

27 góllal verte ellenfelét a kéziválogatott, de most jön csak a neheze

A 46-19-es győzelmet követően a magyar szövetségi kapitány elmondta, jó volt látni a csapat mentalitását.

Nem megbántva az ellenfelet, de a torna érdemi része most kezdődik számunkra

– tette hozzá.

„Ennek a hétvégének úgy mentem neki, hogy ha fájdalmaim is lesznek a sérülésem miatt, akkor is százhúsz százalékkal fogok menni előre. Nagyon jó a hangulat a csapatban, a felkészülés is ilyen mosolygósan telt. Ez az összecsapás mindenképpen felszabadított minket a szerbek elleni találkozóra” – nyilatkozta Háfra Noémi.

Szerbia nagy csatában kapott ki 29-24-re úgy,. hogy az első félidőben többször is vezetett, a második félidő elején pedig mínusz ötnél elővette a 7 a 6 elleni játékát, amivel 22-21-re vissza is jött a mérkőzésbe. A hajrát azonban jobban bírta az olimpiai bajnoki címvédő, így nagy lépést tett a továbbjutás felé.

A magyarok számára a szombati győzelem biztos olimpiai részvételt ér, Szerbia ebben az esetben elbúcsúzhatna tokiói álmaitól.

Ahogy a szerb szövetség honlapja fogalmazott, ez egy „lenni vagy nem lenni” mérkőzés lesz.

„Gratulálok az oroszoknak a győzelemhez. 18 óráig nem tudtuk, pályára lépünk egyáltalán vagy sem. Ez kihatott a játékunkra, hiszen egész nap a szobában voltunk. A meccs nagy részében jól játszottunk, 22-21-nél volt esélyünk, de a 23. gólt túl könnyen megkaptuk. Utána kihagytunk pár helyzetet, problémáink voltak a koncentrációval, és ezen a szinten ez megengedhetetlen, ezt az oroszok meg is büntették.

Győzni fogunk a magyarok ellen, és kvalifikáljuk magunkat az olimpiai játékokra

– jelentette ki Ljubomir Obradovic szövetségi kapitány.

„Büszke vagyok a csapatomra, voltak jó pillanataink, de még több kell, hogy esélyünk legyen a magyarok ellen. Ez a torna legfontosabb mérkőzése, jobban kell játszanunk” – jelentette ki Jelena Trifunovic, a Ramnicu Valcea jobbátlövője.

A két csapat eddig hatszor találkozott egymással, a magyarok négyszer, a szerbek kétszer győztek (mindkétszer felkészülési mérkőzésen). A legutóbbi összecsapást a tavaly decemberi Európa-bajnokság csoportkörében vívták: Koldingban a magyarok 20-11-es félidő után 38-26-ra nyertek.