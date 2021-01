Kikaptak az elődöntőben a franciák, újra a bronzért játszhatnak a kézivébén

Az ötödik helynél is többet adott a kéziválogatott a vébén: reményt

A magyarokat kiejtő francia csapat 32-26-ra kikapott a svéd válogatottól pénteken a kézilabda-világbajnokság első elődöntőjében.

Kapcsolódó Az ötödik helynél is többet adott a kéziválogatott a vébén: reményt Nagy László koncepcióval vállalta el az alelnöki pozíciót, amihez a megfelelő embereket kérte fel. Az eredmény egy olyan válogatott, amely évtizedek óta nem járt ilyen magasságokban és még szebb jövő elé néz.

Már az első félidőben is látszott, hogy a gólerős skandinávok nagyon megnehezítik majd a franciák dolgát és 7-6 után négy gólt is dobott a svéd együttes, mielőtt újra kapott volna. Ez a különbség a félidőre is megmaradt, Svédország 16-13-ra vezetett a szünetben.

Térfélcsere után sem lehetett azt érezni, hogy Franciaországnak esélye lehetne az egyenlítésre, a skandinávok elöl kíméletlenek voltak, hátul pedig Andreas Palicka védett óriási formában. A hajrában már öt góllal is vezetett a svéd csapat, az utolsó tíz percben még lett volna labdája a franciáknak, hogy feljöjjenek, de rendre elhibázták.

Svédország 2001 után, vagyis húsz év szünetet követően jutott világbajnoki döntőbe, története során nyolcadszor.

Franciaországnak be kell érnie a bronzmeccsel, a legutóbbi vébén harmadik helyen végzett, ezt még megismételheti.