Teljesen megváltozhat a Jupiter külseje

Két új vihart fedeztek fel a Jupiter egyik vörösesbarna sávjában – írja a Live Science. A tudósok szerint a viharokból óriási zöld villámok törhetnek elő, és teljesen megváltoztathatják a bolygó megjelenését.

A jelenségeket Michael Karrer asztrofotós örökítette meg november 30-án. A fotókon két nagy, fehér folt látható szorosan egymás mellett, a Jupiter déli egyenlítői sávjában. John Rogers csillagász szerint ezek a foltok valójában hatalmas viharok, amelyekhez foghatót 2017 óta nem láttak. A szakértő hozzátette: egyelőre még nem tudják a viharok pontos méretét, de az biztos, hogy mindkettő bőven képes lenne elnyelni az egész Földet.

Ahhoz azonban egyik sem elég nagy, hogy tartósan fennmaradjon, mint a bolygó Nagy Vörös Foltja. Ehelyett mindkettő szétoszlik majd és összekeveredik a sáv barna felhőivel. A fehér viharok ezzel megváltoztathatják a terület jellegzetes rozsdás színét.

Ilyesmi korábban is előfordult már, 1973 és 1991 között például a sáv teljesen eltűnt, aztán rövid időre 2010-ben is. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a mostani két vihar is leradírozza-e a sávot a Jupiterről, vagy csak megváltoztatja az árnyalatát.

A Jupiter egyébként nemrég különösen ragyogóvá vált az égbolton, ugyanis oppozícióba került a Földdel. Ilyenkor a bolygó annyira fényes, hogy szabad szemmel is könnyen megfigyelhetővé válik.