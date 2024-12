Vámos: Annyira megható volt a közönség szeretetét érezni, nem is nagyon tudtam visszatartani a könnyeimet

A női kéziválogatott 30-27-re kikapott Franciaországtól, ezzel eldőlt, hogy a második helyen végez a középdöntős csoportjában az Európa-bajnokságon.

Azt már a mérkőzés előtt lehetett tudni, hogy a vereség azt jelenti, a bécsi elődöntőben az olimpiai bajnok, valamint világbajnoki címvédő norvégok lesznek az ellenfeleink, vagyis a torna legnagyobb esélyese. A kilenc góljával meccs legjobbjának választott Klujber Katrin szerint azonban nem szabad sem ezért, sem a veretlenség elveszítése miatt búsulni.

„Egyáltalán nem vagyok csalódott, azért elég jó sorozatot mentünk. Tudtuk, hogy sok sztár van a franciák között, rutinosabbak még nálunk, ez látszott a pályán is a vége felé. Ráadásul egy rossz kezdés után is megmutattuk, felálltunk és iksszel mentünk a szünetre” – utalt rá az átlövő, hogy csaknem kilenc percig nem talált be a magyar csapat, de félidőre eltűntette a négygólos hátrányt.

„Azt gondolom, a tempót nagyjából tartottuk. A probléma az volt, hogy amikor lőttünk egy gyors gólt, kaptunk is egyet. Végig küzdöttünk, ez sajnos ma nem volt elég, de megyünk Bécsbe.

Nem tudom, ha valaki szomorkodik, miért teszi, szerintem vidámnak és boldognak kell lennünk. Sajnálom, hogy nem tudtunk hétből héttel Bécsbe menni, de kint vagyunk és ott vagyunk. Akivel kell, azzal felvesszük a kesztyűt. Legyen bárhogy, én már most nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen menetet hoztunk össze, és ott vagyunk a négy között. Ez szerintem egy hatalmas nagy csoda és egy szép álom, amit teljesítettünk.

Osztozott Klujber örömében Papp Nikoletta is, de benne azért maradt hiányérzet.

„Igaza van Katrinnak, de én nagyon picit csalódott vagyok, hiszen ott voltunk és azt gondolom, mi akartunk ma jobban. Sajnos nem úgy sült el az egész meccs, a második félidőn elment, de azt gondolom, meglehetett volna. Próbáltunk foggal-körömmel kapaszkodni, ez most így sikerült, de amikor megszakad egy jó sorozat, az természetesen nem jó érzés.”

Papp elmondta, fizikailag nagyon megterhelő találkozó volt, de a 30 kapott gól nem vészes a franciák ellen. A második félidőben picit többet kaptunk (17), mint az elsőben (13), ez már nem fért bele a pontszerzésbe.

„A támadásaink sem úgy ültek, nem tudtunk gyors támadásokat vinni. A két csapat ismerte egymást, újat nem tudtunk mutatni egymásnak. Próbáltunk mindent belerakni a védekezésbe, ez jól is működött az első fél órában. Ez most így sikerült. Ez a meccs nyilván felőrölt minket, sokat bele kellett tenni, de jön két nap pihenő és megyünk tovább” – összegzett az átlövő.

Vámos Petra már kritikusabban értékelt, de összességében az irányító sem volt elégedetlen a látottakkal.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs bennem hiányérzet a mai meccset követően. Lehetett volna ebben több, bizonyos szakaszokban követtünk el olyan hibát, ami megpecsételte a sorsunkat. A második félidőben kicsit elfogytunk, de szerintem nem szégyen egy ilyen francia válogatottól ilyen szoros meccsen kikapni. Annyira megható volt a közönség szeretetét érezni, nem is nagyon tudtam visszatartani a könnyeimet, ez egy olyan torna, amit soha nem fogok elfelejteni.

Kiemelte, jó volt, hogy tudtak magukon kapcsolni, amikor az elején elléptek a franciák, és így vissza tudtak jönni. Úgy tekint az egészre, hogy ez egy utazás, és vannak, amiket még meg kell tanulniuk, de az, hogy ott vannak az elődöntőben, az egy hatalmas dolog számukra. Különösen Juhász Grétára lehet ez igaz, aki néhány nap alatt keveredett bele az Európa-bajnokság forgatagába. Először a válogatott keretébe hívta meg Golovin Vlagyimir, majd a meccskeretben is bent találta magát.

„Amíg el nem kezdődött a meccs, nem dolgoztam fel, hogy itt vagyok. Már amikor hívott a kapitány, az is… Ezt feldolgozni nem volt egyszerű, de örülök, hogy itt vagyok. Televízión keresztül nem adja vissza ezt a hangulatot. Ezt élőben átélni, hidegrázós volt. Az elején kicsit fáradtan kezdtünk, majd aztán a második félidő elején is kicsit, de megyünk tovább Bécsbe” – avatta be az M4 Sport nézőit az érzéseibe az átlövő.

A folytatásban némi pihenő következik, majd pénteken Norvégiával játszik elődöntőt a magyar kéziválogatott.