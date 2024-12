Magyar Péter: Lázár János bejelentkezett Orbán Viktor helyére

Magyar Péter volt az ATV Egyenes Beszédének vendége kedd este. Az interjú első részében az ATV tegnap esti műsorára reagálva elmondta: a Fideszben több hónapja áll a bál, és szerinte Lázár János miniszter a hétfői interjúban – amelyben azt mondta, hogy komolyan kell venni Magyar Pétert – láthatóan már az Orbán utáni világra készült, és lényegében bejelentkezett a miniszterelnök helyére. Elmondta, hogy a fideszes udvarban nagy a mozgás, és áttételesen az oligarchák meg is próbáltak bejutni a Tiszához. Saját országjárásán pedig az Orbán-családhoz is közel állók is megjelentek, még pedig támogatólag.

A Menczer Tamással folytatott, akár politikatörténetinek is nevezhető csörtéjének szerinte a magyar társadalom biztosan nem lett nyertese. „Sokáig azt hittem, hogy a miniszterelnök ezt nem akarta” – mondta, ám ez az elképzelés akkor foszlott szét benne, amikor Orbán Viktor múlt pénteki interjújában – ahogy Magyar mondta – rányomta a „kósersági pecsétet” az akcióra.

Sok fideszesnek ez volt az utolsó csepp

-tette hozzá Magyar. Szerinte Menczer fellépése sok bizonytalant hozott a Tiszához. A Fideszben pedig szerinte pánikolnak, érzik, hogy „vége van.”

Elmondta még azt is, hogy a Tisza Párt legutóbbi toborzására közel 10 ezren jelentkeztek, ezt több körös folyamattal, több hónap lesz kiértékelni. A fővárosi költségvetési tervezethez a Tisza Pártnak több módosítója lesz, ez így most jogilag sem támogatható Magyar elmondása szerint.