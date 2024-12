Thompson-gyilkosság: Rendőrökkel lökdösődött, kiadatása ellen harcol az elkövető

Pennsylvaniában, vagyis az elfogása helye szerint illetékes bíróságon hallgatták meg tegnap a Brian Thompson egészségbiztosítási vezérigazgató meggyilkolásával gyanúsított huszonhat éves férfit.

Luigi Mangione meghallgatása a kiadatása végett vált esedékessé: noha a rendőrség Pennsylvaniában vette őrizetbe egy McDonad’s gyorsétteremben, az ügyészség a bűncselekmény helyszínén, New Yorkban állítaná bíróság elé emberölés vádjával.

A férfi, amikor kedden a bíróság elé vitték, a rendőrökkel lökdösődött és a riporterekkel kiabált. Ügyvédje azt mondta, hogy a 26 éves gyanúsított tiltakozni fog az ellen, hogy New Yorkba szállítsák, ahol többek között szándékos emberölés vádjával kell majd szembenéznie.

Nem vallja magát bűnösnek ezekben a bűncselekményekben. Nem láttam semmilyen bizonyítékot arra, hogy ő a lövöldöző

– mondta a védőügyvédje.

Mivel az USA egyes államaiban eltérő törvények és igazságszolgáltatási rendszerek érvényesek, ezért a szökevények kiadatása időbe telhet; ez akár napokig vagy hetekig is eltarthat.

A maszkos gyilkossággal gyanúsított férfit hétfőn vették őrizetbe, miután több államra kiterjedő, többnapos hajtóvadászat után egy pennsylvaniai gyorsétteremben kiszúrták. Állítólag a gyilkos fegyverhez hasonló fegyvert, hangtompítót és hamis személyit találtak nála. Jelentések szerint három kézzel írt lapot is lefoglaltak tőle. A New York-i rendőrség közölte, hogy ezeket bizonyítéknak tekintik, mivel az amerikai egészségügyi rendszerrel szembeni csalódottságát rögzíttette rajta a feltételezett elkövető.

A UnitedHealthcare magánbiztosító ötvenéves vezérigazgatóját egy maszkos férfi lőtte le egy manhattani szálloda előtt december elején. A hatóságok az emberölést célzott támadásnak minősítették.

A férfi óvadék ellenében lehetséges szabadlábra helyezését kedden másodszor is elutasították, miután az ügyészség a gyanúsítottat túl veszélyesnek tartja ahhoz, hogy elengedjék. A bíró ezután harminc napot adott az ügyészségnek, hogy végzést szerezzenek New York állam kormányzójától a kiadatására. A védőügyvédeknek két hét áll rendelkezésükre, hogy indítványt nyújtsanak be a férfi kiadatása ellen.