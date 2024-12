Kiakadt a szakszervezet is a nyugdíjasok segélykiáltására adott államtitkári válasz miatt

Felháborodott a Magyar Szakszervezeti Szövetség is Tállai András államtitkár válaszán, amelyet a nyugdíjasok segélykiáltásnak is beillő levelére írt. A NYUSZET-be tömörült országos nyugdíjasszervezetek is a nyugdíjasok tiltakozásának adtak hangot a napokban. A MASZSZ hangsúlyozta, hogy a most aktív dolgozó emberek is tiltakoznak az ellen, hogy 10–15 év múlva éppen egy totálisan összeomló nyugdíjrendszer szerint kapják majd a havi megélhetéshez szükséges időskori ellátásukat. Az átalakításhoz haladéktalanul hozzá kell látni, hacsak nem az a cél, hogy egyre kevesebb embernek érje meg nyugdíjba menni – írja közleményében a MASZSZ.

A miniszterhelyettes levelében többek között azt írta a nyugdíjasoknak, hogy

….a kormány álláspontja szerint a nyugdíjrendszer megbízhatóan és fenntarthatóan működik, a következő 10–15 évben nem szükséges rajta változtatni.

Mintha meg sem hallanák a kormánynál a folyamatosan elszegényedő kisnyugdíjasokat – is – képviselő szervezetek hangját, lesöprik a problémát, lekezelően fogadnak minden a korosztály szakértőitől érkező változtatási javaslatot – háborog az aktív munkavállalók, a majdani nyugdíjasok nevében is a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Zlati Róbert szerint a mostani nyugdíjasok problémája a majdani idős generáció életére is tragikusan hat, mert ha a kormánynál komolyan gondolják, hogy akár másfél évtizedig sem kell hozzányúlni ehhez az igazságtalan rendszerhez, akkor a most aktív korú emberek egy éppen összeomló nyugdíjrendszerbe fognak belecsúszni. Egy kis vagy átlagos nyugdíjból élő ember már most is egyre nehezebben, hónapról hónapra tengődik, s – az államtitkár szerint – ez még legalább 15 évig így marad. Ez kilátástalanul sötét jövőkép, ami miatt sok fiatal gondolja úgy, hogy nem lesznek nyugodt idős évei, nem fog tudni nyugdíjba menni, mert az maga lesz a drámai elszegényedés. Ez ellen most kell tenni, mert holnap már késő lesz – szögezi le Zlati Róbert. Az elnök a MASZSZ-hoz tartozó szakszervezetek nevében is felszólítja a kormány illetékeseit – egyebek mellett Tállai Andrást –, hogyálljanak szóba a nyugdíjasok szakértőivel, figyeljenek a módosítási javaslataikra, s haladéktalanul kezdjenek hozzá a rendszer átalakításához, ha el akarjuk elkerülni azt, hogy másfél évtized múlva a nyomorgó nyugdíjasok országa legyünk.

Nem először hangsúlyozza a MASZSZ nyugdíjas tagozatának elnöke – aki a NYUSZET alapító elnöke is – azt, hogy végtelenül igazságtalan az inflációt követő nyugdíjemelés, mert a végeredmény egyre kevesebbet ér, ezért egyáltalán nem fedezi az úgynevezett nyugdíjas kosár költségeit. Ráadásul folyamatosan nyílik az a bizonyos olló a fizetések és a nyugdíjak között – magyarázza Juhász László, aki szerint ez a sokat kritizált nyugdíjrendszer az oka annak is, hogy ugyanabból a munkakörből újonnan nyugdíjba vonulóknak jóval több a havi nyugdíja, mint a néhány évvel korábban ugyanonnan távozott idős munkavállalóknak. A tagozat vezetője szerint ez a rendszer 10–15 év múlva már fenntarthatatlanná válhat, s akkor már csak a kapkodás marad a jobbításra. Leszögezte, a változtatások kidolgozását most kell elkezdeni, hogy legyen idő az egyeztetésekre. Juhász László egyetért abban is a NYUSZET levelében leírtakkal, hogy a fenntarthatóság alapvetően a finanszírozásra vonatkozik, ebből nem következik, hogy a rendszer számos elemét ne lenne érdemes áttekinteni, újragondolni, s erről komoly szakmai eszmecserét folytatni.

Mint írtuk, a NYUSZET szerint a legégetőbb nyugdíjgondok a következők:

alacsony nyugdíjak,

a nyugdíjasok nem részesülnek a gazdasági fejlődés eredményeiből, amennyiben a nyugdíjukat mindig csak az inflációval megegyező mértékben emelik,

folyamatosan nő az olló az aktívak és a nyugdíjasok között,

differenciálódnak a nyugdíjak attól függően, hogy ki melyik évben vonult nyugdíjba és

konzultáció kellene egy rugalmas nyugdíjkorhatár bevezetéséről.

A nyugdíjasok szakértői nyílt levélben írt válaszukban tételesen cáfolják az államtitkár állításait, miszerint „a Kormány 2010 óta duplájára emelte a nyugellátások összegét, reálértéküket pedig 25 százalékkal javította”.

Ami a duplájára emelést illeti, ehhez az infláció jelentősen hozzájárult – jelentette ki Juhász László.

A 25 százalékos reálérték-növelés pedig csak abban az értelemben igaz, hogy a költségvetés nyugdíjkiadásainak reálértéke emelkedett ilyen mértékben, a nyugdíjasok ellátása azonban nem.

A 25 százalékos „reálértéknövelés” csupán abból adódik, hogy 2010 óta lényegesen megváltozott a nyugdíjasok összetétele: sokan meghaltak, nyilván főleg az idősebbek, a „régi nyugdíjasok”, akiknek a nyugdíja lényegesen alacsonyabb volt, mint azoknak, akik később mentek nyilvánvalóan magasabb ellátással nyugdíjba.

Juhász László szerint most kell hozzáfogni a rendszer megújításához, mert holnap már késő lesz, 15 év halogatás pedig visszafordíthatatlan kárt okozhat.