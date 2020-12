„Én vagyok a legjobb” – nem ütötte ki, de így is leiskolázta ellenfelét Álvarez

Profi karrierje 54. győzelmét aratta Canelo Álvarez, aki vasárnap hajnalban, Texasban győzte le egyhangú pontozással (119-109, 119-109, 117-111) az eddig még veretlen, nála egy jó fejjel magasabb Callum Smith-t. A 30 éves mexikói ezzel a nagyközépsúly egyeduralkodója lett, ugyanis a már meglévő öve mellé megszerezte WBA és a WBC övét is.

Álvareznek a meccsen 201 találata volt, míg riválisának mindössze 97.

Hogy mennyire egyoldalú volt a mérkőzés, arra jó példa volt a 12. menet. Álvarez ugyanúgy ment előre, mint az első gongszótól kezdve, sorra vitte be atalálatokat, majd amikor Smith vissza akart vágni, akkor tökéletesen hajolt el az ütések elől, ezen pedig már a brit is csak elmosolyodott.

Callum Smith had to laugh after Canelo dodged his punches in the 12th Round 😂 pic.twitter.com/vXnfMZSBYE

