Sírva fakadt a teniszező, akinek minden ütője tönkre ment a Garroson

Ugyan az első szettet meglepetésre megnyerte Katarina Zavacka, végül sima vereséget szenvedett a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában az 5. helyen kiemelt Kiki Bertenstől.

A 20 éves ukrán teniszező pályafutása során először játszhatott Grand Slam-torna főtábláján, és meglepetésre 6:2-re meg is nyerte az első szettet. Bertens ugyancsak 6:2-vel válaszolt, és a döntő játszmában már 3:0-ra vezetett, amikor ellenfele jelezte, elszakadt ütőjének a húrja és már nincs is másik.

Zavatska is in tears as all her racquets have their strings broken. #RG20 pic.twitter.com/pu0O97Nmy2

— Ashish 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 28, 2020