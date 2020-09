Djokovic a US Openen történtekről: Nem ígérem, hogy nem lesz még hasonló

Sokat köszönhet a koronavírusnak a US Open női bajnoka

A világelső Novak Djokovic a héten a római salakpályás tenisztornán indul majd, amelyet korábban már négyszer is megnyert. A verseny előtt kérdezhették őt az újságírók, az egyik téma pedig természetesen a US Open volt, pontosabban az, amikor a szerb egy dühből elütött labdával torkon talált egy vonalbírót, amiért leléptették.

Djokovic azt mondta, sokkolta, hogy így ért véget számára a torna. Azt elismeri, hogy ez akár korábban is megtörténhetett volna vele a karrierje során, vagy előfordulhatott volna mással is a US Openen. Épp ezért balszerencsésnek tartja magát, de elfogadta a büntetést és már továbblépett.

Nem tudom megígérni vagy garantálni, hogy soha az életben nem fogok hasonlót elkövetni. Természetesen a legjobbra fogok törekedni, de az életben minden lehetséges

– mondta Djokovic, aki ugyan továbblép a történteken, de elfeledni sosem fogja.

A szerb első kiemeltként majd a második körben száll be a versenybe Rómában. A tornán tér vissza Rafael Nadal is a pályára.

