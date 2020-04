Agyvérzést kapott, kómában van a 25 éves hokis

Csapata, az NHL-ben szereplő Edmonton Oilers jelentette be, hogy agyvérzést kapott Colby Cave. A 25 éves kanadai centert kórházba szállították, állapota kritikus, mesterséges kómában tartják.

Cave eddig összesen 67 meccsen játszott a világ legerősebb bajnokságában a Boston és az Edmonton csapataiban, négy gólja és öt gólpassza volt eddig. A 2019/20-as szezonban 11 mérkőzésen szerepeltette az Oilers, egy gólt szerzett, de az bravúros volt.

Colby is an awesome person who scored an awesome goal for us this season.

The entire #Oilers family is sending you all our love & strength right now, @Cavemn10.

💙🧡💙🧡 pic.twitter.com/A5uZNmPZMl

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 7, 2020