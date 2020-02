Együtt sírt a közönség az elvonókúra után mesterhármast szerző hokissal

November óta nem lépett jégre az NHL-ben szereplő Ottawa Senators csapatában az amerikai csatár, Bobby Ryan, aki alkoholproblémáját kezelendő elvonókúrán vett részt.

104 nap után hazai közönség előtt térhetett vissza Ryan, az Ottawa a Vancouver Canucksot fogadta, és a 32 éves csatár olyan teljesítményt nyújtott, amire egész életében emlékezni fog.

Az első harmad közepén egy kék vonalról elengedett lövésbe tette bele az ütőjét gólt érően, mondani sem kell, hogy az egész csarnok talpon volt, és nem csak azért, mert október másodika óta ez volt az első Ryan-gól a ligában. Mindenki átérezte, mennyire fontos ez a találat a hokisnak, aki szárnyakat kapott a góltól.

Két perccel a vége előtt csak egy gól volt az Ottawa előnye, amikor Ryan ismét betalált, amivel gyakorlatilag eldöntötte a meccset. A Vancouver lehozta a kapusát, de a húzás nem jött be, Ryan viszont szerzett egy üres kapus gólt is, megkoronázva ezzel a fantasztikus estét.

A hokist a mesterhármas után „Bobby, Bobby!”ˇrigmussal éltette a közönség, ő pedig a könnyeit nyelve ült a kispadon, de alighanem nem ő volt az egyetlen a csarnokban, akit elragadtak az érzelmei.

Been a Bobby Ryan fan for a while. This stuff right here is awesome. https://t.co/mPape1nTcO

— Chase Gilmer☔️ (@chaseYESgilmer) February 29, 2020