Történelmet írt Vince Carter

Az Atlanta Hawks 42 éves klasszisa lett az első játékos az NBA történetében, aki négy évtizedben is pályára lépett. Vince Carter – aki az Indiana Pacers ellen 18 percet töltött a parketten – 1998-ban a Toronto Raptorsban mutatkozott be, majd sorrendben játszott a New Jersey Nets (2004-2009), az Orlando Magic (2009-2010), a Phoenix Suns (2010-2011), a Dallas Mavericks (2011-2014), a Memphis Grizzlies (2014-2017) és a Sacramento Kings (2017-2018) csapataiban.

(Kiemelt kép: Getty Images)