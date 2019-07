A világ egyik leggyorsabb embere kikapott 100-on

A norvég Karsten Warholm 47.12 másodperces eredménnyel nyerte meg a férfi 400 méter gátat az atlétikai Gyémánt Liga-sorozat londoni állomásán, szombaton, ezzel megdöntötte a saját Európa-csúcsát, írja az MTI.

Warholm egy hónappal ezelőtt, az oslói GYL-viadalon bizonyult a legjobbnak Európa-rekorddal (47.33 mp), amelyből most 0.21 mp-t sikerült lefaragnia.

Női 100 méteres gátfutásban a jamaicai Danielle Williams 12.32 mp-cel nyert, amely nemcsak új egyéni rekordot jelentett számára, hanem az országos csúcs megdöntése mellett immár a világ idei legjobbja is az ő nevéhez fűződik.

